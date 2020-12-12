Тагильский «Спутник» уступил в первом матче первенства Свердловской области по хоккею

Напомним, 25 ноября стали известны точные даты игр первенства Свердловской области по хоккею среди взрослых команд на 2020 и 2021 год. В этом сезоне соперниками «Спутника» также будут «Авто-Спартаковец-03» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга, «Кедр» из Новоуральска, «Титан» из Верхней Салды и «Энергия» из поселка Рефтинский.