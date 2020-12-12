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В Нижнем Тагиле провалившегося под лед мальчика пришлось спасать полицейским

12 декабря 2020, 11:55
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик провалился под лед. Его вытащили из воды сотрудники полиции.

Инцидент произошел 10 декабря на реке Тагил у парка «Народный». Проходивший мимо наряд полиции заметил детей, играющих на льду. Стражи порядка спустились к ребятам, чтобы сопроводить их на берег и в этот момент один из парней провалился по пояс, пишет ИА «Все новости».

Правоохранители отвели ребенка в отдел полиции, где отогрели его и вызвали родителей. Отмечается, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Напомним, это уже не первый инцидент, когда дети выходят на лед в данном месте. 23 ноября ребята бегали и прыгали по льду у парка. На замечания взрослых они не реагировали. Были вызваны спасатели, но к моменту их приезда молодежь уже ретировалась.

Приезжали спасатели: дети бегали по кромке льда реки Тагил в парке «Народный»
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