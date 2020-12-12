В Нижнем Тагиле провалившегося под лед мальчика пришлось спасать полицейским

Напомним, это уже не первый инцидент, когда дети выходят на лед в данном месте. 23 ноября ребята бегали и прыгали по льду у парка. На замечания взрослых они не реагировали. Были вызваны спасатели, но к моменту их приезда молодежь уже ретировалась.