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В реанимации свердловской больницы за сутки умерли 14 человек

12 декабря 2020, 07:59
Фото: pixabay.com
В реанимации ГБ № 2 умерли 14 человек из Каменска-Уральского. У погибших были проблемы с дыханием. Врачи подозревали у них коронавирус.

По информации инсайдера в Минздраве Свердловской области, бывшее хирургическое отделение ГБ № 2 используется для временного содержания пациентов, у которых подозрение на COVID-19, пишет Ура.ру.

Главврач медицинского учреждения опроверг факт смерти 14 человек.

Пациенты умирают, но таких цифр нет. По всем вопросам следует обращаться в министерство здравоохранения, сказал главный врач городской больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев.

В оперативном штабе Свердловской области сообщили, что ведут статистику только «ковидной» смертности.

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов отказался комментировать ситуацию.

Один из врачей больницы рассказал, что многие доктора сами болеют и лежат в реанимации на ИВЛ.

Напомним, свердловский эксперт рассказал, что за первые 10 дней декабря от коронавируса умерло больше пациентов, чем за первые три месяца пандемии.

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#Смерть#Каменск-Уральский#Коронавирус#Происшествия
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