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Митрополит Кирилл на Урале провел последнюю литургию с нарушением антиковидных мер

13 декабря 2020, 10:09
Фото: Znak.com
Сегодня в Екатеринбурге в Храме-на-Крови состоялась литургия, которую провели бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и новый глава митрополии — епископ Евгений.

Это было последнее богослужение Кирилла на Урале. На мероприятие пришли многие прихожане, а также представители правительства региона, включая губернатора Евгения Куйвашева, замгубернатора Павла Крекова и главу города Александра Высокинского.

Во время литургии не до конца соблюдались антиковидные меры, сообщает Znak. Не все прихожане соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, причащение было из одной ложечки, а иконы, к которым прикладывались верующие, не протирали после каждого прихожанина.

Сами представители епархии не надевали маски на службе, хотя члены правительства были в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, 8 декабря Священный синод назначил митрополита Кирилла митрополитом Татарстана. Новым епископом Екатеринбургским и Верхотурским станл викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла Евгений (Кульберг).

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#Патриарх Кирилл#Литургия#Коронавирус#Общество
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