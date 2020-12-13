Митрополит Кирилл на Урале провел последнюю литургию с нарушением антиковидных мер

Во время литургии не до конца соблюдались антиковидные меры, сообщает Znak. Не все прихожане соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, причащение было из одной ложечки, а иконы, к которым прикладывались верующие, не протирали после каждого прихожанина.