В Свердловской области перед новым годом проверяют места продажи пиротехники

Во время запуска фейерверков необходимо строго следовать инструкции. Спасатели советуют не запускать салюты детям, а также гражданам в состоянии алкогольного опьянения. Для запуска нужна открытая площадка без жилых домов и деревьев в радиусе не менее 50 метров.