В Свердловской области перед новым годом проверяют места продажи пиротехники

В регионе работает 169 точек продажи пиротехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Рейды будут проводить до 9 января 2021 года, при этом будут закрыты несанкционированные торговые точки.
По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Екатеринбургу подполковника внутренней службы Павла Пенягина, места продажи должны быть специально оборудованы. Пиротехнические изделия должны находиться в стеклянных витринах, в помещении обязательно должна быть пожарная сигнализация и огнетушители.
Покупателям рекомендуют требовать сертификат соответствия на товар, кроме того эксперты советуют обращать внимание на целостность упаковки и срок годности. На пиротехнике обязательно должна быть инструкция на русском языке. По желанию покупателей, продавец должен предоставить видеопрезентацию изделия.
Во время запуска фейерверков необходимо строго следовать инструкции. Спасатели советуют не запускать салюты детям, а также гражданам в состоянии алкогольного опьянения. Для запуска нужна открытая площадка без жилых домов и деревьев в радиусе не менее 50 метров.
Кроме того, петарды, фонтаны, ракеты и другую пиротехнику нельзя зажигать в руках, чаще всего это становится причиной травмирования.
Напомним, 6 декабря на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, его тушили 144 человека и 44 единицы техники.