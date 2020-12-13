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В Свердловской области снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

13 декабря 2020, 08:34
Фото: pixabay.com
В Свердловской области за сутки выявили 389 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале снизилось количество зафиксированных больных за сутки.

В Екатеринбурге выявили 248 заболевших, в Нижнем Тагиле — 13. Также инфекция была зарегистрирована у жителей Арамильского и Артинского городских округов, Верхней Салды, ГГО, Ирбитского района, Качканара, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Сухого Лога и других.

597 человек находится в тяжелом состоянии. 349 пациентов лежат в отделении реанимации, из них 238 — на аппаратах ИВЛ.

За все время пандемии в Свердловской области выявлено 51 360 случаев COVID-19.

В России за сутки зарегистрировано 28 080 заболевших в 85 регионах страны.Меньше всего заболевших зафиксировано в республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, республике Марий Эл. Всего за время эпидемии выявили 2 653 928 случаев заболевших россиян.

В Свердловской области количество выписанных превышает число заболевших коронавирусом.

За сутки было выписано 393 свердловчанина, всего из медучреждений за время пандемии выписали 43 630 пациентов.

В России за сутки выздоровели 20 277 человек, всего — 2 106 235 россиян. Больше всего выписали жителей Москвы — 4841, Санкт-Петербурга — 2151 и Московской области — 962.

По данным Роспотребнадзора, в России остаются под наблюдением медиков 565 053 пациентов.

В Свердловской области зарегистрирован новый рекорд по количеству случаев смерти.

За сутки в регионе от инфекции умерли 18 человек, за время пандемии зарегистрировали 1 213 летальных случаев.

За время пандемии в России зафиксировали 46 941 случай смерти, из них 488 за минувшие сутки. Больше всего умерших в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 67 и Московской области — 31.

#Россия#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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