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Генконсул США отправилась на родину из Екатеринбурга

14 декабря 2020, 08:02
Фото: 1mediainvest.ru
Генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу уехала на родину.

Ее отъезд не связан с появлением в СМИ сообщений о возможном закрытии консульства в городе, пишет Ура.ру со ссылкой на источник.

Собеседник уточнил, что ежегодно сотрудники консульства, которые являются гражданами США, уезжают домой на рождественские каникулы. Он уточнил, что выезд произошел раньше обычно. Он связал это с пандемией коронавируса.

Еще один источник агентств сообщил, что генконсул отправилась в отпуск и ее полномочия не завершены.

Напомним, ранее СМИ сообщили о возможном закрытии Генкольсутства в Екатеринбурге и Владивостоке. По версии «Коммерсанта», американцы предполагают ухудшение ситуации с коронавирусом в дальнейшем, кроме того, визы россиян не обслуживаются.

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#Консул#Екатеринбург#США#Новости УрФО#Общество
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