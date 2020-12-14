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Минприроды: в Тагиле уровень загрязнения воздуха снизился с высокого до повышенного

14 декабря 2020, 12:47
Фото: Яндекс.Карты
Министерство природы Свердловской области заявило об улучшении качества воздуха в Нижнем Тагиле, опираясь на данные ФБГУ «Уральское УГМС».

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2019 году, по данным государственной наблюдательной сети ФБГУ «Уральское УГМС», в городе Нижний Тагил относительно наблюдений 2017 года снизился с высокого уровня до повышенного, сообщили TagilCity.ru в Министерстве природы Свердловской области.

Однако редакция TagilCity.ru ежедневно проводит собственные замеры, и в течение четырех-пяти дней недели газоанализатор фиксирует превышения ПДК. Станции УГМС фиксируют их реже и не показатели оказываются не такими высокими.

Эколог Эдуард Кадыров из Сибая, который имеет опыт в проведении замеров атмосферного воздуха, объясняет это тем, что расстояние между местами замеров отличается, как и погодные условия.

Возможно, у их станций неудачное расположение, либо они «привыкли» работать на ноль. Дело в том, что это же не закрытое помещение — воздух на месте не задерживается, концентрация постоянно меняется. У нас много раз было, отъезжаем на километр — и уже нет вообще превышений или значительно ниже,рассказывает Эдуард Кадыров.

Напомним, ранее редакция TagilCity.ru проанализировала, сколько выбросов поступает в воздух Нижнего Тагила от предприятий. На первом месте находится ЕВРАЗ НТМК. За 2019 год от него в городской воздух попала 61 тысяча тонн. Второе место занимает ВГОК. Он, по данным на апрель 2019 года, выбросил 40,9 тысячи вредных веществ. Третье место — УВЗ. По информации на февраль 2018 года, за год предприятие выбросило 4,8 тысячи тонн. Четвертое место занял ХЗ «Планта». От этого предприятия, по данным на декабрь 2016 года, в атмосферу поступило 272,8 тонны загрязняющих веществ. Пятое место занял «Уралхимпласт». Он выбросил в 2019 году всего 50,7 тонны вредных веществ.

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