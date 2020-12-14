Судья отправил под стражу обвиненного в педофилии учителя рисования из Березовска

Адвокат художника просил избрать меру пресечения, не связанную с арестом. Однако следователь отметил, что Наумов обвиняется в особо тяжком преступлении и может скрыться. Кроме того, при допросе мужчина не отрицал свою причастность к преступлению. Он знаком с потерпевшей и может оказывать давление на нее и ее родственников.
Судья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 9 февраля 2021 года.
Жители Березовского не верят в виновность мужчины. В социальных сетях развернулось движение в его защиту с хештегом #ХудожникМыСТобой. Родные педагога собирают деньги на адвоката.
Прекрасный педагог и талантливый художник. Ничего подозрительного не замечали. Для меня случившееся как гром среди ясного неба,рассказала Е1 мать одной из учениц Наумова.
Напомним, 10 декабря стало известно о задержании 49-летнего художника Михаила Наумова из Березовска, его обвинила в изнасиловании 14-летняя ученица.