Свердловские власти не планируют исключать Нижний Тагил из проекта «Чистый воздух»

Об исключении Омска, Тагила и других городов из федпроекта речи не идёт. Работа, напомню, продолжается в формате эксперимента. Все что запланировано, будет отработано, а затем будем смотреть эффекты, результаты и принимать все дополнительные решения,сказал Рашид Исмаилов.