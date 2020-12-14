В Екатеринбурге обнаружили склад контрафактных сигарет на 1,5 миллиона рублей

Более 15 тысяч пачек сигарет были найдены в боксе на улице Высоцкого, 44А.
Склад был обнаружен на прошлой неделе в ходе профилактической операции. На товаре не было акцизных и специальных марок. Приблизительно, стоимость товара составляет 1,5 миллиона рублей.
Образцы продукции направлены на экспертизу с целью установления факта фальсификации. Также будет определена степень опасности для здоровья потребителей.
Хранением товара занимался ранее судимый 42-летний безработный мужчина. Сигареты планировалось распространять на территории рыночного комплекса в Кировском районе Екатеринбурга.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за приобретение и хранение товаров без маркировки в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), ему грозит до шести лет лишения свободы.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают каналы поставки и места реализации сигарет.
Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле изъяли около восьми тысяч пачек поддельных сигарет.