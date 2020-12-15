Доступное жилье, подрядчики и налоги: свердловские строители обратились к Путину

Несмотря на ограниченное количество символов на сайте для обращений к президенту, строителям удалось обозначить основные проблемы.
Действительно, застройщики стали зарабатывать на госпрограмме: поднимать цены на жилье, потому что ставки по ипотеке снизились. Поставщики стройматериалов необоснованно завышают стоимость продукции. И, наконец, по-прежнему не решается проблема устойчивого финансового положения подрядных компаний,рассказал TagilCity.ru директор СРО «Уральское объединение строителей» Снетков Денис.
По его словам, если президент не ответит на вопросы, то решить их будут с правительством РФ.
Согласно тексту обращения, жилье на данный момент дорожает на 10 и более процентов.
Семьи берут ипотеку, не могут отдать кредит вовремя. Приходиться залезать в долги. Не стоит давать девелоперам зарабатывать на госпрограмме! Просим рассмотреть вопрос о гармоничном соотношении ставок по ипотеке и стоимости жилья,сказано в обращении.
Следующий вопрос касается стоимости строительного материала. Так, отмечается, что металлурги увеличили стоимость арматуры на 10%, также как и производители кирпича. По словам строителей, это они объясняют тем, что растет курс доллара, несмотря на то, что продукция производится внутри страны. По этой причине, отмечают обратившиеся к президенту, растет себестоимость строительства, а соответственно и стоимость жилья.
Также строители предлагают вариант улучшения финансового положения МСБ. Они разработали законопроекты совместно с Национальным объединением строителей о введении обязательного авансирования по госконтрактам, а также установлении срока оплаты работ до 10 дней.
У 83% стройкомпаний недостаток в оборотных средствах. Работая без аванса, подрядчики вынуждены брать кредиты, теряя часть прибыли. Задержки по срокам приемки и оплаты работы у 70 процентов стройкомпаний до 180 дней. Введение обязательного авансирования и сроков в 10 дней для оплаты работ улучшит финансовое положение МСБ в строительстве, говорится в обращении.
Также строители попросили повлиять на изменение налогового законодательства, в частности, разрешить оплачивать налоги после того, как заказчик по контракту выполнил свои обязательства по контракту. Это обусловлено тем, что сейчас подрядчикам приходится выплачивать налоги несмотря на отсутствие средств после выполнения работ.