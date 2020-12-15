Доступное жилье, подрядчики и налоги: свердловские строители обратились к Путину

Следующий вопрос касается стоимости строительного материала. Так, отмечается, что металлурги увеличили стоимость арматуры на 10%, также как и производители кирпича. По словам строителей, это они объясняют тем, что растет курс доллара, несмотря на то, что продукция производится внутри страны. По этой причине, отмечают обратившиеся к президенту, растет себестоимость строительства, а соответственно и стоимость жилья.