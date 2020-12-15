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На Урале «Пятёрочка» получила штраф из-за несоблюдения «антиковидных» норм

15 декабря 2020, 10:13
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге «Пятерочку» оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнение мер по защите от СОVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

После жалоб покупателей проверку проводили специалисты Роспотребнадзора в магазине на улице Амундсена, 63.

При проведении мероприятия было установлено нарушение санитарно-эпидемиологического режима по защите от коронавируса.

Так, в торговом зале отсутствовала разметка для социальной дистанции покупателей, в помещениях магазина не проводилась уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, работникам не измеряли температуру, отсутствовали антисептики на рабочих местах кассиров и в туалетах.

По результатам административного расследования в отношении ООО «Агроторг», которое является владельцем «Пятерочки», был составлен протокол об административном правонарушении. Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге суд на 30 дней приостановил работу магазина «Верный» из-за того, что в нем не устранили ранее выявленные нарушения по санитарным требованиям к шуму.

На Урале суд на 30 дней приостановил работу «Верного» из-за неустраненного шума
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