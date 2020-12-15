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Отец погиб, сын в больнице: в Екатеринбурге «Ладу Приору» занесло на трамвайные пути

15 декабря 2020, 11:20
Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель «Лады Приоры» влетел в людей, которые стояли на трамвайных путях.

ДТП произошло днем 14 декабря на улице Технической возле дома № 79. Водитель «Лады Приоры» решил поехать по трамвайным путям, при этом он не справился с управлением и сбил стоящих там пешеходов. В результате 41-летний мужчина погиб на месте.

Его 6-летний сын доставлен в детскую больницу с травмой головы, сейчас за его жизнь борются медики, рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Екатеринбурга.

По словам водителя автомобиля, он двигался со скоростью 70-80 километров в час и не собирался сворачивать на трамвайные пути. Автомобиль туда занесло, а на пути появились люди, которые попали под колеса машины.

Водитель был направлен на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Окончательную причину ДТП, а также обстоятельства нахождения пешеходов на трамвайных путях установят в ходе следствия.

Напомним, в Нижнем Тагиле в больнице от полученных травм скончался мужчина, который 11 декабря попал в ДТП на улице Алтайской. Погибший переходил дорогу на красный сигнал светофора.

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#Екатеринбург#ДТП#Происшествия
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