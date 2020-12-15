TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Президент РФ Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах

15 декабря 2020, 07:47
Фото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Байден получил 306 голосов выборщиков, для победы были необходимы лишь 270.

В телеграмме Путин пожелал Байдену успехов. Путин отметил, что США и Россия несут особую ответственность за глобальную стабильность и безопасность в мире. Путин выразил уверенность в том, что страны, несмотря на разногласия, смогут способствовать решению многих проблем, с которыми сейчас сталкивается мир.

Президент РФ считает, что российско-американское сотрудничество может отвечать интересам обеих стран, а также международного сообщества.

Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами,написал в телеграмме Владимир Путин.

Напомним, участвующий в выборах президента США Дональд Трамп 6 ноября заявил о своей победе. До этого его штаб обращался в суд с намерением приостановить подсчет голосов в штате Мичиган.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах
Узнать подробнее

Материалы по теме
Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборахСМИ: Джо Байден победил на выборах в США
#Президент#Владимир Путин#США#Политика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14