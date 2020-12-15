Президент РФ Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах

В телеграмме Путин пожелал Байдену успехов. Путин отметил, что США и Россия несут особую ответственность за глобальную стабильность и безопасность в мире. Путин выразил уверенность в том, что страны, несмотря на разногласия, смогут способствовать решению многих проблем, с которыми сейчас сталкивается мир.