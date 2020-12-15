Сергей Катырин: Три кита экономики - цифровизация, подушка безопасности, вера в себя

Далеко от нас они никогда не были (улыбается). Мы последние года два общаемся раз в два месяца – у нас такая всероссийская планёрка, совещание с палатами в режиме онлайн. Но в этот период, конечно, мы не только с палатами, но и с предпринимателями стали намного ближе, потому что чуть ли не каждый день какое-то общение по этой теме, по той. Мы сразу же после начала пандемии практически во всех палатах открыли горячие линии, чтобы консультировать. Также мы по поручению правительства взяли на себя ответственность за выдачу документов по обстоятельствам форс-мажора. Внутренний форс-мажор – это между российскими компаниями – готовят коллеги в регионах. А внешний форс-мажор – то, что связано с международными сделками – на федеральном уровне. И для того, и для другого нужны квалифицированные юристы. Мы эти документы выдавали бесплатно и до сих пор выдаём бесплатно. Хотя мы содержали и содержим всю армию квалифицированных юристов, чтобы выполнить эту функцию и обеспечить наших предпринимателей такого рода документами. У нас через палаты на первом этапе прошло более 100 тысяч предпринимателей.