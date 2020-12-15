Тагильчане могут выбрать понравившийся проект стелы «Город трудовой доблести»

С 14 декабря по всей России, в том числе и Нижнем Тагиле, стартовало общественное голосование, с помощью которого будет выбран лучший проект стелы «Город трудовой доблести».

Всего на выбор предлагается 20 вариантов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Свои работы предоставили известные мастера, так и начинающие архитекторы со всей страны. Конкурс проводится Российский военно-историческим обществом. Проголосовать можно на сайте стеладоблести.рф. Для участия необходима регистрация. Отмечается, что выбрать можно сразу несколько проектов. Голосование завершится 21 декабря в 18.00. После его окончания пройдет заседание творческого совета РВИО, возглавляемого Андреем Кончаловским. Напомним, 2 июля Нижнему Тагилу и еще 19 городам России было присвоено звание «Город трудовой доблести». Материалы по теме Россияне смогут придумать единый дизайн для стелы «Город трудовой доблести» Уральские депутаты просят Путина ввести единый знак для «Городов трудовой доблести»