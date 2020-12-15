Тагильчане могут выбрать понравившийся проект стелы «Город трудовой доблести»

Всего на выбор предлагается 20 вариантов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Свои работы предоставили известные мастера, так и начинающие архитекторы со всей страны. Конкурс проводится Российский военно-историческим обществом.
Проголосовать можно на сайте стеладоблести.рф. Для участия необходима регистрация. Отмечается, что выбрать можно сразу несколько проектов.
Голосование завершится 21 декабря в 18.00. После его окончания пройдет заседание творческого совета РВИО, возглавляемого Андреем Кончаловским.
Напомним, 2 июля Нижнему Тагилу и еще 19 городам России было присвоено звание «Город трудовой доблести».