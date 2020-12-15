Уральский бизнесмен пожаловался на требование банка вернуть «ковидный» кредит

По словам мужчины, Сбербанк потребовал от него вернуть один миллион рублей в течение трех месяцев. Там считают, что бизнесмен нарушил условия контракта.
Семенов написал, что он получил льготный кредит на условиях сохранения 80% численности работников на 1 июня. Это прописано в договоре со Сбербанком.
Я сохранил 100% и собирался наращивать. Живой, так сказать, пример эффективности господдержки. Но 3 декабря они решили, что сохранять надо было по состоянию на май,поясняет бизнесмен.
Теперь, банк требует вернуть деньги равными долями, начиная с 27 декабря. Предприниматель отмечает, что такое требование невыполнимо для его бизнеса.
Напомним, льготные кредиты для бизнеса предложило ввести правительство РФ для тех сфер, которые сильнее всего пострадали из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.