Долги тагильчан за услуги ЖКХ достигли 1,7 миллиарда рублей

По данным НТЭСК, за электроэнергию в среднем не платят 15% жителей Нижнего Тагила, за год неплатежи выросли более чем в 3,5 раза. По состоянию на ноябрь долг составил 65,7 миллиона рублей, тогда как в январе он был 18,5 миллиона.