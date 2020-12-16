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На Урале родные жертв ДТП требуют 30 миллионов рублей с владельцев упавшего крана

16 декабря 2020, 05:51
Фото: 1mediainvest.ru
Родственники пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский обратились в суд с иском на 30 миллионов рублей.

Авария произошла 16 декабря 2019 года, возле деревни Златогорово. 16-тонная гусеница крана упала на трассу и придавила две машины: «УАЗ» и «Ладу».

Во внедорожнике ехали на работу в Екатеринбург сотрудники монтажной фирмы. Водитель скончался по дороге в больницу, пассажир провел в реанимации больше месяца и остался инвалидом. Другие участники ДТП также получили травмы.

Вдова погибшего рабочего и мама парня, который стал инвалидом, хотят привлечь к ответственности предпринимателей: компанию-грузоотправителя и хозяина фирмы, где работал водитель.

Суд над водителем МАЗа уже прошел, мужчину приговорили к 1,5 годам колонии-поселения.

На последнем заседании судья вынес два частных постановления о привлечении к ответственности предпринимателей. Теперь потерпевшие требуют с каждого из ответчиков по 15 миллионов рублей. Они хотят получить по 10 миллионов на вдову погибшего, компенсацию пятилетнему сыну и пострадавшему-инвалиду.

Один из ответчиков, работодатель водителя, узнав о сумме иска, сказал:

Я им уже выплатил 450 тысяч рублей. Пять миллионов я точно не смогу выплатить! У меня нет таких денег, я пенсионер, тем более ИП я закрываю,пишет Е1.

Напомним, суд над водителем МАЗа прошел в начале октября. Мать 23-летнего молодого человека, который стал инвалидом первой группы попросила о неназначении виновному реального тюремного срока.

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#Кран#Суд#Иск#Свердловская область#ДТП#Общество
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