TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подрезали: в Нижнем Тагиле автомобиль въехал в столб со знаками

16 декабря 2020, 09:50
Фото: скриншот видео "Сети Тагила"
В Нижнем Тагиле на видео попало ДТП, в котором машина на полном ходу влетела в столб.

Происшествие случилось 14 декабря 2020 года на перекрестке проспекта Мира и улицы Победы в 20.03.

На записи видно, как легковой автомобиль на большой скорости едет по улице Победы. В это время на перекрестке со стороны обратной полосы поворачивает водитель другой легковушки на проспект Мира.

Пытаясь уклониться от удара, водитель первой машины потерял управление, автомобиль занесло. На большой скорости он снес забор и въехал в столб с дорожными знаками.

После этого пострадавший водитель выбежал из машины и задержал пытавшегося уехать автомобилиста, который его подрезал.

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru ДТП подтвердили.

Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано. Пострадавших нет,рассказали в ведомстве.

Напомним, 7 декабря в Нижнем Тагиле камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП с участием скорой помощи на перекрестке улиц Черных и Фрунзе.

В Нижнем Тагиле в сети появилось видео ДТП с автомобилем скорой помощи на Вые
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле в сети появилось видео ДТП с автомобилем скорой помощи на Вые
#Видео#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14