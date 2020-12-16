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В Нижнем Тагиле после Нового года изменится график движения трамваев

16 декабря 2020, 05:22
Фото: 1mediainvest.ru
С 1 января в Нижнем Тагиле изменится график движения трамваев.

В частности, изменения ждут маршруты № 2, 3, 4, 8, 12 и 15, сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай».

Это обусловлено тем, что прибыли новые трамваи, а также появилась новая группа вагоновожатых. В результате транспорт будет ездить чаще, а также уменьшатся интервалы между прибытием вагонов.

Маршрут № 3 получит два дополнительных вагона с 6.00 до 22.00. Теперь по каждому кольцу будут курсировать по пять вагонов. Из них шесть будут ездить с 6.00 до 18.00, остальные четыре до 22.00. В среднем Интервал до 18.00 составит восемь минут, а после — до 22 минут.

Еще один вагон будет добавлен на маршруте № 4.

На рейсе № 2 стабилизируется интервал движения в течение дня. Во время обеденных перерывов бригады водителей и кондукторов будут сменять друг друга, что позволит трамваю не простаивать. С 6.00 до 19.00 по данному маршруту интервал движения составит 35-40 минут. А на участке с улицы Циолковского на Тагилстрой он уменьшится до 15-20 минут, так как совпадает с рейсом № 4.

На маршрутах № 8 и 12 график поменяется за счет передачи двух графиков из депо «Новая Кушва» в депо «Вагонка». А по выходным у трамвая № 15 изменится расписание нескольких рейсов утром и в течение дня.

#Трамвай#Расписание#Нижний Тагил#Транспорт
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