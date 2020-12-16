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В Нижнем Тагиле прошло награждение победителей литературного конкурса «Серая шейка»

16 декабря 2020, 13:33
Фото: Центральная городская библиотека
Сегодня в Нижнем Тагиле в Центральной городской библиотеке прошло награждение победителей XV конкурса литературного творчества «Серая Шейка».

В этом году впервые за все время проведения конкурса итоги были опубликованы на сайте раньше церемонии награждения. Победители были приглашены на церемонию награждения, сообщает пресс-служба ЦГБ.

Всех участников поздравила начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина. Она вручила победителям экземпляр прошлого года «Были и небылицы», в котором опубликованы лучшие работы. Их получили Полина Новоселова, Полина Ильина, Алексей Сухинин, Мария Камешкова.

Гран-при конкурса получила ученица 10 класса из Новосибирской области Мария Лимонова. В основу ее рассказа «Пряники» легла реальная история послевоенного детства соседки-старушки Екатерины Станиславовны.

Фото: Центральная городская библиотека

Победителями в номинации «Литературное творчество» в своих возрастных группах стали: Полина Генералова, ученица школы № 69 и Алексей Сухинин, учащийся гимназия № 18.

В преддверии награждения победителей члены жюри обсудили, каким в следующем году будет конкурс. Так, было предложено опубликовать лучшие работы в газете «Тагильский рабочий», ввести новые номинации, а также рецензировать работы.

#Литература#Творчество#Конкурс#Нижний Тагил#Общество
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