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В поселке Уралец более трех десятков семей получили ключи от новых квартир

16 декабря 2020, 13:10
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Сегодня 30 семей, которые проживали в аварийном доме в поселке Уралец под Нижним Тагилом, получили ключи от новых квартир.

На церемонии вручения ключей присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он поздравил новоселов, а также выразил благодарность областному министерству строительства и подрядчикам, выполнившим работы.

По словам заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских, программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья выполняется уже не первый год.

В этом году в Свердловской области уже три тысячи семей отпраздновали новоселье, и этот показатель на четверть опережает плановые показатели программы, в том числе и благодаря хорошей работе администрации Нижнего Тагила, сказал Виктор Московских.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, на территории Нижнего Тагила реализуется региональная адресная и государственная программы по переселению граждан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На первом этапе в 2019 году были улучшены жилищные условия для 92 семей. Во время реализации второго этапа в 2020 году новые квартиры получили 155 семей. Планируется, что в 2021 году жилищные условия будут улучшены для 93 семей.

#Уралец#Дом#Поселок уралец#Нижний Тагил#Общество
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