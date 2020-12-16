В Свердловской области снизился уровень суточной смертности от коронавируса

В России за сутки выявили 26 509 случаев в 85 регионах страны. Больше всего заболевших коронавирусом в Москве — 5028, Санкт-Петербурге — 3758 и Московской области — 1477. Всего за время пандемии COVID-19 был зарегистрирован у 2 734 454 жителей России.