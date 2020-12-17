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Медики из Качканара пожаловались Путину на невыплаты за работу с больными COVID-19

17 декабря 2020, 10:17
Врачи из Качканара и других городов страны во время конференции президента России Владимира Путина рассказали о том, что не получают выплаты за работу с больными коронавирусом.

Подборку с подобными жалобами россиян позже передадут главе государства.

Путин ответил, что в регионы было выделено 10 миллиардов рублей на то, чтобы оперативно реагировать на нерешенные вопросы, связанные с закупкой СИЗов и подготовкой медучреждений.

Еще пять миллиардов государство потратило на бесплатные препараты для людей, лечащихся на дому.

Непонятно, почему людям не дают эти лекарства, мы разберемся. Все обращения систематизируем, на все отреагируем. Будем выяснять, где эти деньги,подытожил президент.

#Пресс-конференция#Пандемия#Владимир Путин#Коронавирус#Общество
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