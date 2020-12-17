TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Урале девочка из деревни заявила об издевательствах опекуна над ней и еще 5 детьми

17 декабря 2020, 04:47
Фото: 1Mediainvest.ru
На Урале 16-летняя девочка сбежала от своего опекуна, которая, по ее словам, издевалась над ней и еще пятью приемными детьми.

Девочка жила в селе Павда Свердловской области со своей приемной матерью, пишет интернет-издание Mash. В семью она попала девять лет назад. С тех пор ежедневно опекун ее избивает и издевается над ней.

Подросток рассказывает, что дети спят на полу, а за каждую провинность приемная мама заставляет плеваться в лицо.

Если кто-то защищается от них, то она начинает сама уже действовать. Начинает долбить тех, кто сопротивляется. В тот день она вылила на меня пепельницу, рассказывает девочка.

Кроме того, она утверждает, что другая приемная дочь женщины уже долгое время живет в чулане и не выходит из него. Так она сделала в качестве наказания за провинности.

В результате девочка не выдержала издевательств. Она прошла пешком 40 километров, пока не встретилась с полицейскими. На данный момент девочка находится в реабилитационном центре.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что по факту организована проверка. В ходе нее будет проверена достоверность информации, а также дана оценка работе органов опеки.

По данному факту также проводит проверку Министерство социальной политики региона. По предварительной информации, сотрудники органов опеки связались с подростком и предложили ей временно переехать в центр социальной реабилитации.

В министерстве рассказали, что с матерью и ребенком уже начали работать. Для семьи была разработана индивидуальная программа социальной реабилитации.

#Свердловская область#Опекунство#Семья#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14