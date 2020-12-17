На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей

NB-IoT была специально разработана для устройств в сегментах ЖКХ, недвижимости и Smart City, поэтому учитывает все особенности: как правило, к таким датчикам сложно подобраться, они часто установлены в местах, где могут быть серьезные помехи для связи. NB-IoT решает все эти проблемы. Важно, что для работы с сетью, не нужно никаких дополнительных настроек и регистраций: так как МТС развернула покрытие более чем в 70 регионах, в том числе на всей экономически используемой территории Свердловской области, достаточно просто вставить SIM-карту или оборудовать устройство SIM-чипом прямо на заводе. Мы рады сотрудничеству с отечественными производителями устройств, это позволило МТС предложить своим клиентам готовые, так называемые, «коробочные» решения для различных задач и поможет упросит процесс цифровизации для российских компаний,рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.