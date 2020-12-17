Суд запретил российским спортсменам выступать под флагом страны до 2022 года

В результате, российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Отмечается, что слушания по данному делу состоялись в Спортивном арбитражном суде в Лозанне еще в ноябре, но решение стало известно только сегодня, сообщает «Коммерсант».