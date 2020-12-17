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В Екатеринбурге появился первый светофор с предупреждением о пешеходах за поворотом

17 декабря 2020, 03:33
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге установлен первый светофор, который имеет дополнительную секцию, которая предупреждает водителей, что за поворотом находится пешеход.

Теперь на перекрестке улиц Ленина и Московская можно поворачивать направо в сторону Дворца молодежи на зеленый свет для пешеходов. Дополнительная секция предупредит, что за поворотом могут переходить дорогу люди. На секции изображен пешеход и стрелка направо. Она загорается белым цветом.

Такие секции можно устанавливать на участках, где плотность движения невысокая, пишет ЕАН.

На данный момент в Екатеринбурге реализуется программа по модернизации транспортной сети. Ее большая часть посвящена общественному транспорту, а также его адаптации под потребности горожан. Часть решений направлена на оптимизацию транспортных потоков, например, устанавливаются умные светофоры.

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#Пешеходы#Екатеринбург#Светофор#Новости УрФО#Транспорт
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