Владимир Путин: «Пандемия наложила отпечаток на все стороны жизни»

Президент отметил, что проблема наложила отпечаток на все стороны жизни и затронула весь мир. Из-за пандемии были локдауны, сокращение производства, рабочих мест, падение доходов.
Проблем море и все-таки это море везде. Этот океан расплескался по всему миру. Можно сказать, что мы встретили эти проблемы достойно, отчасти лучше чем другие страны мира,отметил президент.
Также Путин высказался о падении ВВП: в этом году оно составило 3,6%. В США этот показатель выше, в некоторых странах Евросоюза, например, Великобритании, снижение ВВП находится на уровне 9%.