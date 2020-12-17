Владимир Путин рассказал о ходе реализации «мусорной реформы»

Мы будем придерживаться этой практики, в автопроме же есть утилизационный сбор. То же самое надо делать по этому направлению. Правительство этим занимается, в этом нет никаких сомнений, выделяются значительные ресурсы. Все будет делаться по плану,сказал глава государвства.