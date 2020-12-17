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Журналист газеты Магнитогорского металлургического комбината назвала выбросы туманом

17 декабря 2020, 12:15
Фото: Скриншот с прямого эфира пресс-конференции
На ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимир Путин сотрудница издания металлургического предприятия из Магнитогорска заявила, что жители города иногда принимают за выбросы туман.

Во время мероприятия президент общался с журналисткой из Магнитогорска и спросил ее о том, как она оценивает чистоту воздуха в городе. По ее мнению, горожане преувеличивают эту проблему.

Пусть меня растерзают жители, но многие принимают туман за выбросы. На комбинате отделили воду для замкнутого цикла, и сейчас вода там не замерзает. Часто это приводит к туману, люди смотрят на него и думают, что это выбросы,сказала женщина.

Фото: Скриншот с прямого эфира пресс-конференции

Ольга Балабанова представилась работницей газеты Магнитогорского металлургического комбината, однако на сайте издания «Магнитогорский металл» в разделе о редакции информации о такой сотруднице нет. На звонки TagilCity.ru в приемную редакции издания никто не ответил. Газета ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» публикуется с 1935 года, периодически получая статус лучшей корпоративной газеты металлургической отрасли страны.

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Ранее президент заявил, что в центрах металлургии России будет выстроена система датчиков за счет предприятий-загрязнителей.

#Экология#Выбросы#Владимир Путин#Конференция#Здоровье
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