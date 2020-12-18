TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Урале прошли пикеты с требованием завести уголовное дело об отравлении Навального

18 декабря 2020, 03:27
Фото: Znak
В Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов с требованием о возбуждении уголовного дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

На мероприятие вышли члены незарегистрированной «Либертарианской партии», пишет Znak. Два активиста стояли с плакатами на набережной городского пруда и возле здания ФСБ по Свердловской области.

В отделении партии рассказали, что пикеты прошли спокойно. К ним не подходили полицейские.

Ранее The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели собственное расследование и пришли к выводу, что с отравлением Навального может быть связана группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ. Они провели анализ авиаперелетов сотрудников ФСБ, а также биллинга. В результате они сделали вывод, что за Алексеем Навальным ведется слежка с 2017 года.

#Екатеринбург#Алексей Навальный#Пикет#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14