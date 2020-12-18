«Обязаны лечить»: в Демидовской больнице объяснили ситуацию с пациентами в коридорах

Ни один пациент не должен остаться без медицинской помощи. При необходимости он будет госпитализирован на любую койку, где бы она не находилась, потому что мы обязаны и оказываем медицинскую помощь. Такие случаи единичные, в основном коечного фонда у нас хватает,пояснил Овсянников.