Подготавливается разработка рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда

Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле проходила подготовка к рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда. Планируется, что пруд полностью очистят, а земли под ним — восстановят. Также «Водоканал-НТ» получил отчет и рекомендации по использованию осадка из шламонакопителя в качестве составляющего материала для безопасной рекультивации.