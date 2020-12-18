TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Центробанк снова перенес сроки перехода пенсионеров на карты «Мир»

18 декабря 2020, 11:06
Фото: 1mediainvest.ru
Центробанк России перенес срок обязательного зачисления пенсий и социальных выплат на карты «Мир» до 1 июля 2021 года, сообщает ведомство в официальном письме.

Это связано с действующими ограничениями по COVID-19 и рисками заражения людей пенсионного возраста.

До этой даты банкам рекомендовано продолжить осуществление операции по картам пенсионеров, даже если у них истек срок действия. При этом граждане имеют право отказаться от продления срока действия карты после его истечения.

Сейчас около 96% всех пожилых людей, получающих пенсии на карты, уже переведены на карты «Мир». При этом банкам рекомендовано продолжить практику доставки пенсионерам карт на дом.

Напомним, изначально планировалось организовать перевод всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 года, позже срок был продлён до конца 2020 года.

Материалы по теме
Россияне смогут получать пенсии и пособия на старые счета до конца года
#Пенсия#Центробанк#Мир#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14