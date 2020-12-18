Тюменский застройщик предложил новогодние инвестиции до 13% годовых

По словам экспертов, для инвестиций в новостройки можно приобрести квартиру и начать ее сдавать или заработать на разнице между ценой на старте строительства и после сдачи объекта. Также можно начать зарабатывать гарантированный доход без ожидания и поиска арендаторов. «Талан» сотрудничает с инвесторами, которые готовы вкладывать от 300 тысяч рублей. Инвестиционные средства привлекаются ориентировочно до 30 апреля 2023 года.