В Екатеринбурге сельхозрынок переоборудуют в фитнес-клуб с бассейном для Универсиады

Новый бассейн будет отвечать нормативам по проведению спортивных соревнований. В нем смогут тренироваться команды Универсиады-2023, которые пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа. Владелец отмечает, что они будут предоставлять бесплатные тренировки для участников.