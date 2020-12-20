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В екатеринбургском аквапарке девушка ударилась головой и чуть не утонула

20 декабря 2020, 11:16
Фото: Яндекс.Карты
В аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге девушка потеряла сознание после того, как съехала с горки. Ее вытаскивали спасатели.

Происшествие случилось 18 декабря. По словам очевидцев, она съехала с «Анаконды» и ударилась головой. Спасатели откачивали девушку несколько минут, при этом она не подавала признаков жизни и ее вынесли на носилках.

Инструкторы сказали, что перевернулась с «бублика» еще в трубе. И вылетела оттуда уже без сознания. Возможно, экстремалила и раскачивала его,рассказала очевидица Е1.

По ее словам, девушку пытались привести в чувство около 10 минут, при этом горку не остановили и все продолжали на ней кататься.

В аквапарке подтвердили факт происшествия, однако не рассказали о подробностях инцидента.

Напомним, летом 2019 года трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге, после чего Следственный комитет завел уголовное дело.

В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»
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#Екатеринбург#Аквапарк#Новости УрФО#Происшествия
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