Для обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанина запрошено 10 лет тюрьмы

Происшествие случилось 4 августа 2019 года в поселке «Ольховка» в Нижнем Тагиле. Александр Борисов с товарищем и 14-летним подростком стреляли из пневматического оружия по банкам. Одна из пуль попала в голову семилетнего мальчика. Он несколько месяцев пробыл в коме. Ему была сделана операция, но пулю извлечь не удалось. В результате мальчик скончался не приходя в сознание.