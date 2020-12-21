Два тагильских хоккеиста стали обладателями Кубка Первого канала в составе сборной РФ

Вчера сборная Россия обыграла хоккеистов Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 5:1, пишет «Тагильский рабочий».
Набрав восемь очков, Россия стала победителем турнира, второе место заняла сборная Швеции с четырьмя очками. Третье место досталось шведам и чехам, у них по три очка.
За сборную России играли два тагильчанина: нападающий ЦСКА Никита Сошников и защитник «Ак Барса» из Казани Дмитрий Юдин. На турнире Сошников забил гол в ворота сборной Швеции, а вчера сделал результативную передачу.
Напомним, 19-летний хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.