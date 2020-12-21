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Два тагильских хоккеиста стали обладателями Кубка Первого канала в составе сборной РФ

21 декабря 2020, 03:50
Фото: pixabay.com
Два хоккеиста из Нижнего Тагила получили Кубок Первого канала в составе сборной России.

Вчера сборная Россия обыграла хоккеистов Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 5:1, пишет «Тагильский рабочий».

Набрав восемь очков, Россия стала победителем турнира, второе место заняла сборная Швеции с четырьмя очками. Третье место досталось шведам и чехам, у них по три очка.

За сборную России играли два тагильчанина: нападающий ЦСКА Никита Сошников и защитник «Ак Барса» из Казани Дмитрий Юдин. На турнире Сошников забил гол в ворота сборной Швеции, а вчера сделал результативную передачу.

Напомним, 19-летний хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира
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#Хоккей#Нижний Тагил#Спорт
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