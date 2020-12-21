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Губернатор Курганской области Шумков стал жертвой хакеров

21 декабря 2020, 05:14
Фото: страница Вадима Шумкова в Instagram
Хакеры взломали Instagram губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В последней публикации на странице он написал, что из-за взлома с аккаунта могли быть направлены сообщения или комментарии некорректного содержания. Сейчас доступ к нему восстановлен.

Шумков является активным пользователем соцсетей. В пресс-службе губернатора от комментариев по поводу взлома аккаунта отказались, пишет Ура.ру.

Напомним, в начале ноября у депутата Госдумы из Екатеринбурга Игоря Торощина также взломали Instagram. При этом хакеры просили у подписчиков отправить деньги на лечение сына.

У депутата Госдумы из Екатеринбурга взломали Instagram и просили деньги у подписчиков
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#Губернатор#Хакеры#Instagram#Общество
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