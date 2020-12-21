Опрошенные уральцы не готовы ставить прививку от коронавируса ради выхода на работу

15% опрошенных работающих жителей УрФО сказали, что работодатель проводит тестирование всех сотрудников на коронавирус, 17% — что тестирование проходит выборочно. Чаще всего оно проводится за счёт компании, лишь 13% рассказали, что тестируются за свой счет.