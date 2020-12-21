TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опрошенные уральцы не готовы ставить прививку от коронавируса ради выхода на работу

21 декабря 2020, 06:26
Фото: 1mediainvest.ru
Опрошенные жители Свердловской области не готовы ставить вакцину от COVID-19 ради выхода на работу.

Согласно исследованию, которое провело hh.ru, лишь 19% жителей Среднего Урала, которые работают удаленно, согласны поставить прививку от коронавируса, чтобы безопасно ходить в офис. 73% опрошенных откажутся от этого.

23% респондентов предпочтут привиться российской вакциной, 22% — зарубежной, если будет такая возможность. При этом, она должна пройти испытания и подтвердить эффективность. 31% сообщили, что вообще не будут делать прививку, остальные затруднились ответить.

15% опрошенных работающих жителей УрФО сказали, что работодатель проводит тестирование всех сотрудников на коронавирус, 17% — что тестирование проходит выборочно. Чаще всего оно проводится за счёт компании, лишь 13% рассказали, что тестируются за свой счет.

Только 8% респондентов считают, что прививку от коронавируса безопасно делать до окончания испытаний и подтверждения эффективности, 72% придерживаются обратной точки зрения.

Напомним, в Нижний Тагил вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в горбольницы №1, №4, а также в Демидовскую городскую больницу.

В Нижний Тагил сегодня поступило еще 180 доз вакцины от COVID-19
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижний Тагил поступила первая партия вакцины от COVID-19В Нижний Тагил сегодня поступило еще 180 доз вакцины от COVID-19
#Опрос#Свердловская область#Вакцина#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14