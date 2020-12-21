Свердловчанин попал под суд за покупку цветочных букетов на «фальшивки»

В 2009 году суд Первоуральска признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Однако тогда юному «Казанове» повезло, на первый раз его не стали реально лишать свободы, избрав в качестве наказания условную меру сроком на три года. Теперь визита в казенный дом скорее всего не избежать,пояснил руководитель пресс-службы регионального ведомства полиции Валерий Горелых.