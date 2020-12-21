Уникальный радар защитит от ракет Урал и Сибирь

Подразделения получат уникальные системы «Подлет-К1», которые защитят территории от ракет и беспилотников, пишут «Известия».
Комплексы поступили на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО в конце осени, поставки завершатся до конца 2021 года. Они спроектированы для обнаружения малоразмерных и низкоскоростных целей на небольших высотах.
«Подлет-К1» способна засечь воздушные объекты на расстоянии до 300 километров. В ее состав входит вышка с радаром, которая смонтирована на базе КамАЗа. Также ее сопровождают машина управления и мобильный электрогенератор.
14-я армия ВВС и ПВО — это очень крупное объединение, ответственное за территорию от Поволжья до Байкала, рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. Штаб базируется в Екатеринбурге, подчиненные соединения и части находятся в 29 регионах. На Урале и в Сибири находится много стратегических объектов:промышленные предприятия, атомные и электростанции. Именно поэтому важно защищать территории от ракет и дронов.
Напомним, в начале ноября в Свердловскую область доставили первый эшелон с техникой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».