Уникальный радар защитит от ракет Урал и Сибирь

14-я армия ВВС и ПВО — это очень крупное объединение, ответственное за территорию от Поволжья до Байкала, рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. Штаб базируется в Екатеринбурге, подчиненные соединения и части находятся в 29 регионах. На Урале и в Сибири находится много стратегических объектов:промышленные предприятия, атомные и электростанции. Именно поэтому важно защищать территории от ракет и дронов.