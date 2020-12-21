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В Нижнем Тагиле начало работу Всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи»

21 декабря 2020, 11:41
Фото: группа ЕДИНАЯ_РОССИЯ НИЖНИЙ_ТАГИЛ в Instagram
В Нижнем Тагиле учредили Всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи».

Свердловское отделение организации возглавил депутат молодежного парламента региона Дмитрий Арды.

Избрание состоялось 15 декабря в Нижнем Тагиле на учредительной конференции регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеров экологов».

По словам Арды, организация была учреждена в Москве, съезд проходил с 29 октября по 1 ноября.

Я был делегатом от Свердловской области. Центральный совет рекомендовал мою кандидатуру на должность руководителя регионального отделения и меня назначили координатором в УрФО,рассказал в беседе с TagilCity.ru эколог.

Сейчас экологи устанавливают контейнеры для раздельного сбора пластика, проводит экоигры с раздельным сбором мусора. Одна из основных задач: надзор за соблюдением законодательства в области природоохраны.

Арды является общественным инспектором по охране окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Он имеет право фиксировать нарушения в области охраны природы и составлять протоколы общественного инспектора.

Председатель центрального совета движения «Волонтеры экологи» Адам Калиматов отметил, что Свердловская область является одним из перспективных регионов для организации. Сейчас в Нижнем Тагиле уже идет работа по внедрению в городе системы раздельного сбора отходов во дворах.

Также Калиматов пояснил, что на данный момент в региональных отделениях работает около 10 тысяч волонтеров.

При отборе кандидатов рассматривали различные критерии, начиная от общественной деятельности и заканчивая мотивацией человека. На последнем этапе отбора состоялась видеоконференция. Мы стараемся выбирать людей из промышленных центров, где проблема экологии стоит наиболее остро,рассказал председатель движения.

В центре Нижнего Тагила появился новый контейнер для раздельного сбора пластика
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Напомним, в Нижнем Тагиле организация «Волонтеры экологи» уже установила пять контейнеров для раздельного сбора пластика и планирует поставить еще 25.

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#Волонтеры#Экологи#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Общество
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