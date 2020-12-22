TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экологи-эксперты разрешили строительство полигона отходов в Красноуфимске

22 декабря 2020, 05:37
Фото: 1mediainvest.ru
Повторная государственная экологическая экспертиза разрешила строить полигон ТКО в Красноуфимске, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проект строительства полигона ТКО признали соответствующим требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды и возможным для реализации. Итоги экспертизы утвердили приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В ходе работы эксперты рассмотрели проектную документацию, отчеты о результатах инженерных изысканий, материалы общественных обсуждений и публикации в СМИ.

Специалист изучили сведения о предусмотренном под строительство полигона земельном участке, его сопряжении с близлежащими населенными пунктами и особо охраняемыми природными зонами. Также были рассмотрены потенциальные риски отрицательного влияния полигона на окружающую среду.

Комиссия сделала вывод, что строительство красноуфимского полигона ТКО допустимо, соответствует СанПиНам и требованиям природоохранного законодательства России.

Проект полигона и мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске компания «ТБО Экосервис» представила осенью 2018 года. Площадка должна вмещать 100 тысяч тонн мусора в год. Стоимость предприятия должна была составить один миллиард рублей.

Под строительство была определена площадь в 86 гектаров на окраине Красноуфимска. Это решение вызвало протест местных жителей, они считают, что это слишком близко к населенным пунктам.

Напомним, власти Свердловской области объявили конкурс на строительство мусоросортировочного завода для Екатеринбурга.

Свердловские власти объявили конкурс на строительство мусоросортировочного завода
Узнать подробнее

Материалы по теме
Под Екатеринбургом построят завод по переработке мусора за 11,7 млрд рублейСвердловские власти объявили конкурс на строительство мусоросортировочного завода
#Мусор#Свердловская область#Завод#ТКО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14