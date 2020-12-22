Евгений Куйвашев выступил против возвращения прямых выборов мэров

Куйвашев пояснил, что сейчас система выборам мэров без общего голосования населения работает эффективно. Смена системы допустима в случае сбоев. Но сегодня, по словам губернатора, мэрам доверяют люди, а вопрос об оценке работы глав, которые не справляются с работой, будут решать детально.