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Евгений Куйвашев выступил против возвращения прямых выборов мэров

22 декабря 2020, 11:12
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области сохранится действующая схема выборов мэров. Об этом на пресс-конференции 22 декабря заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он пояснил, что свердловчанам интересны все жизненно необходимые вещи: дороги, медпомощь, строительство школ. Граждане хотят улучшения качества и уровня жизни. Это учитывают при подготовке своих проектов все кандидаты на пост главы какого-либо города.

То, что мэры сегодня выбираются по конкурсу народными избранниками — это нормально, и эта форма существует во всем мире,заявил он.

Куйвашев пояснил, что сейчас система выборам мэров без общего голосования населения работает эффективно. Смена системы допустима в случае сбоев. Но сегодня, по словам губернатора, мэрам доверяют люди, а вопрос об оценке работы глав, которые не справляются с работой, будут решать детально.

Мне кажется, это быстрый эффективный механизм о сменяемости муниципальной власти, он используется во все странах. Давайте попробуем пожить в этих условиях,сказал Куйвашев.

До весны 2018 года в Нижнем Тагиле глава города выбирался путем голосования жителей. Осенью 2018 года депутаты городской думы Нижнего Тагила после отмены прямых выборов мэра проголосовали за назначение на этот пост Владислава Пинаева.

#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Мэр#Новости УрФО#Нижний Тагил#Общество#Выборы-2022
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