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Кадры и диагностика: Куйвашев о проблемах в здравоохранении Свердловской области

22 декабря 2020, 11:03
Фото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции рассказал о проблемах в здравоохранении региона.

По его словам, проблемой является задержка выявляемости коронавируса в лабораториях. Куйвашев отметил, что нужно перепрофилировать кабинеты.

Мы должны вводить новые мощности, они должны иметь комбинированный характер,сказал губернатор.

Также есть вопросы к работе скорой помощи, в ситуации с аутсорсингом нужно искать подход к работе организации. Самым главным вопросом губернатор считает кадровый.

Я благодарен волонтерам, студентам-медикам, которые не побоялись выйти на борьбу с «ковидом». Но, как вы видите, ситуация напряженная,подчеркнул губернатор.

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Куйвашев отметил, что бывают перебои в различных направлениях, но, тем не менее, медики продолжают работать и лечить людей. Также он отметил вопрос информируемости населения.

Мы должны четко знать, что за свое здоровье, в первую очередь, отвечает сам человек. Например, когда он идет в магазин, мало того, что сам без маски идет, еще и заражает окружающих. Это вопрос качества разъяснения и доведения информации,подытожил Куйвашев.

#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Здравоохранение#Общество
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